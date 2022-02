Pronostic FC Porto Lazio : Analyse, cotes et prono du 16e aller de Ligue Europa

Porto maître chez lui face à la Lazio

Les 16de finale de l’Europa League qui opposent les équipes basculées de la Ligue des champions et les 2des groupes d’Europa League nous offrent des affiches intéressantes comme ce Porto – Lazio. La formation portugaise était certainement tombée dans le groupe le plus difficile de la Ligue des Champions avec Liverpool, l’Atlético Madrid et le Milan AC. Les hommes de Sergio Conceicao auraient pu se qualifier pour les 8de finale de la C1 mais ils ont manqué de réalisme lors de la réception des. Dominé par le Sporting l’an passé dans la course au titre au Portugal, Porto réalise un bien meilleur exercice cette saison avec la 1place du classement et 6 points d’avance sur le Sporting. Le week-end dernier, les partenaires de Pepe ont résisté au Sporting dans l’affiche du championnat portugais (2-2). Les Portugais sont revenus au score par l’intermédiaire de Taremi. Depuis le départ de Luis Diaz à Liverpool, l’iranien est le joueur offensif majeur de son équipe. A noter que le FC Porto a aussi perdu Sergio Oliveira parti à la Roma.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio était tombée dans le groupe de l’Olympique de Marseille en Europa League, et avait fini en seconde position derrière Galatasaray. En Serie A, les Laziale occupent la 6place avec 4 points de retard sur le Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Battu en milieu de semaine dernière par le Milan AC (4-0) en Coupe d’Italie, le club romain s’est repris en championnat en disposant facilement de Bologne (3-0) avec la 19réalisation de Ciro Immobile. Sous les ordres de Sarri, la Lazio n’a pas perdu con caractère offensif et possède par ailleurs la 2meilleure attaque du championnat, derrière l’Inter. Cette affiche entre deux équipes joueuses s’annonce agréable et ouverte. A domicile, le FC Porto part légèrement favori et semble en mesure d’accrocher au moins le match nul.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Porto - Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !