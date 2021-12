Pronostic FC Porto Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Liga NOS

Le FC Porto domine encore le Benfica

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce FC Porto Benfica chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jeudi dernier, le FC Porto et le Benfica s'affrontaient déjà en 1/8de finale de Coupe du Portugal. A domicile, Porto a explosé son grand rival (3-0 avec un doublé d'Evanilson), ce qui a conduit au départ de l'entraîneur emblématique du Benfica, Jorge Jesus. Le club entraîné par Sergio Conceiçao est également leader de ce championnat du Portugal. Depuis son bon nul obtenu sur la pelouse de son dauphin du Sporting, mi-septembre, Porto a enchaîné 10 victoires consécutives en Liga Nos, dont un 4-0passé sur la pelouse de Vizela lors de la dernière journée en date. En revanche, Porto a été éliminé en phase de poules de Ligue des Champions, en raison de son utilme défaite concédée à domicile face à l'Atlético (1-3).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 3la saison passée, le Benfica est au même rang de Liga Nos actuellement et va donc devoir repartir sur de nouvelles bases, sans Jorge Jesus qui avait pourtant su qualifier le club en 1/8de C1. A 4 points derrière Porto et le Sporting. Benfica est pourtant en forme en championnat (4 victoires consécutives) mais son incapacité à battre ses rivaux nationaux a sans doute eu raison de l'entraîneur. Benfica avait par perdu à domicile face au rival lisboète début décembre (1-3) et a donc sombré sur la pelouse de Porto (3-0) la semaine passée. Comme jeudi dernier, le FC Porto, qui a gagné tous ses matchs nationaux joués à domicile cette saison, devrait pouvoir battre le Benfica.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(340€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Porto Benfica encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !