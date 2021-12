Pronostic FC Porto Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Portugal

Le FC Porto au-dessus de Benfica

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce FC Porto Benfica chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'affiche des 1/8de finale de Coupe du Portugal oppose le FC Porto à Benfica ce jeudi sur la pelouse de la première équipe citée. La saison passée, ces deux formations avaient été dépassé par le Sporting dans la course au titre de champion mais Porto avait pu limiter les dégâts en finissant 2. Si le club entraîné par Sergio Conceiçao n'est plus en course en Ligue des Champions en raison de sa défaite concédée à domicile face à l'Atlético (1-3), elle est en tête du championnat du Portugal. Depuis son bon nul obtenu sur la pelouse du Sporting, son dauphin, Porto a enchaîné 10 victoires consécutives en championnat, dont un 4-0 ce week-end passé sur la pelouse de Vizela.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 3la saison passée, le Benfica a su passer les tours préliminaires mais aussi la phase de poule (en devançant notamment le Barça), à l'inverse de Porto. Cependant, en championnat, le club entraîné par Jorge Jesus a déjà pris du retard sur le duo de tête puisqu'il est à 4 longueurs derrière. Benfica est en forme (4 victoires consécutives) mais a tout de même perdu des points importants début décembre, face à un concurrent direct pour le titre en s'inclinant à domicile face au Sporting (1-3). Sur la pelouse de Porto, ce sera sans doute compliqué pour le Benfica face à une équipe qui cartonne au niveau national et qui a d'ailleurs gagné tous ses matchs joués à domicile hors C1.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Porto Benfica encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !