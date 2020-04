Pronostic FC Minsk BATE Borisov : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Le FC Minsk tient le coup face à un BATE Borisov décevant

10e la saison passée, le FC Minsk peut légitimement faire mieux cette année, le club ayant été vu aux tours préliminaires d'Europa League en 2012 et 2014, avant de finir 4e en 2016. Sur le podium après 3 journées, le FC Minsk a démarré par 2 victoires (3-1 face au Belshina et 3-2 contre le Dinamo Minsk). En revanche, le club a été dominé le week-end dernier chez le leader du championnat, l'Energetik-BGU (2-0).

Le BATE Borisov semble encore touché par la perte la saison passée de son titre national après 13 victoires consécutives. Pour l'instant, l'ancien ogre de Biélorussie est seulement 11e sur 16 en championnat et risque de se faire sortir de la Coupe nationale (défaite 1-0 mercredi chez le Slavia Mozyr en demi-finale aller). Sur ses 4 derniers matchs, le BATE a perdu 3 rencontres (3-1 chez l'Energetik et 2-1 chez le Slavia Mozyr que les coéquipiers de Dragun ont donc joué à la fois en championnat et en coupe). Surtout, le club de Borisov n'a gagné que sa rencontre jouée à domicile face à un promu, le Rukh Brest, et de peu (1-0). A domicile, le FC Minsk semble pouvoir au moins tenir le nul face à cette équipe du BATE en difficultés en ce début de saison.