Pronostic FC Barcelone Plzen : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Une balade du FC Barcelone face à Plzen

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce FC Barcelone - Plzen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, le club catalan retrouve de son prestige. L’ancien milieu de terrain a effectué de nombreux recrutements avec cet été, les arrivées de Koundé, Kessie, Christensen, Raphinha ou du serial buteur polonais Robert Lewandowski. L’ancien attaquant du Bayern Munich brille depuis son arrivée en Catalogne avec 5 buts inscrits. Après une entame de saison laborieuse avec un nul concédé à domicile face au Rayo Vallecano (0-0), le cluba enclenché la vitesse supérieure en remportant ses 3 matchs suivants de Liga. Les Barcelonais semblent progresser à chaque sortie avec un jeu totalement différent du tiki taka qui avait fait la renommée du Barca. Désormais, lesproposent un jeu plus direct à l’image d’un Ousmane Dembélé percutant sur son aile et auteur d’une excellente entame de saison. Le week-end dernier, les Catalans ont régalé en disposant facilement du FC Séville (0-3) en Andalousie. Devant ses supporters, le Barca aura à cœur de briller en Ligue des Champions après son élimination dès la phase de poule l’an passé.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Plzen a remporté le championnat tchèque devant le Slavia et le Sparta Prague. Obligé de disputer les barrages de la Ligue des Champions, le club tchèque s’est défait du HJK, du Sheriff Tiraspol et de Qarabag. Plzen est tombé dans le groupe de la Mort puisqu’on retrouve 3 géants du foot européen à ses côtés, le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’Inter Milan. Le Viktoria a bien lancé sa saison puisqu’il est toujours invaincu sur la scène nationale avec 5 victoires et 1 nul. Victorieux de Liberec le week-end dernier (0-1), Plzen partage la tête du championnat avec la Slavia Prague (qui a joué 1 match de plus). Le club tchèque est composé principalement de joueurs locaux mais aussi de quelques étrangers avec le Colombien Mosquera, actuel meilleur buteur du club, l’attaquant nigérian Bassey ou le milieu sénégalais N’Diaye. Montant en puissance depuis l’entame du championnat, le FC Barcelone devrait offrir un récital face à la modeste équipe de Plzen.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Barcelone Plzen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !