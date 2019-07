Pronostic FC Bâle PSV Eindhoven : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le PSV va chercher un résultat à Bâle !

Victorieux à l'aller, le PSV, vice-champion des Pays Bas se déplace en Suisse pour accrocher un résultat. Le club dirigé par Van Bommel a eu très chaud lors du match aller et a fait la différence dans les dernières minutes. Le PSV s'appuyait ces deux dernières saisons sur son trio offensif : De Jong, Lozano et Bergwijn. Ces trois éléments sont fortement convoités et l'avant-centre De Jong a déjà rejoint Séville. A l'aller, ses deux compères étaient présents et devraient être une nouvelle fois les fers de lance de l'attaque néerlandaise avec l'ailier portugais Bruma (transféré en provenance du RB Leipzig à l'intersaison).

Devant leur public, les Bâlois n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour espérer passer ce tour de qualification. Tout proche de ramener un résultat des Pays Bas, les hommes de Koller comptent sur le soutien de leurs fans pour renverser la situation. Les Frei, Van Wolfsinkel et autre Ajeti sont dans l'obligation de prendre des risques, ce qui pourrait profiter aux rapides attaquants du PSV. De plus, les Suisses viennent de s'incliner à domicile pour leur première réception dans le championnat national après un exercice 2018/2019 décevant. Pour ce match, nous voyons une équipe du PSV expérimentée accrocher au moins un nul à Bâle et par conséquent valider son ticket pour le tour suivant.