Pronostic FC Bâle OM : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa Conférence

Place forte du championnat suisse il y a quelques saisons, le FC Bâle a rétrogradé dans la hiérarchie nationale, puisque le FC Zurich ou les Young Boys de Berne se montrent dorénavant dominateurs. Privé de titre depuis 2017, le club entraîné par l'espagnol Abascal se trouve actuellement en 2position mais très loin derrière Zurich (12 points). Les Bâlois restent sur deux succès probants en championnat face à Lugano (0-2) et contre le Servette Genève (2-0) mais a récemment perdu un match important face leader. Face aux Genevois, le FC Bâle a profité de l'expulsion rapide de Diallo pour faire la différence avec notamment un but de l'expérimenté attaquant hongrois Adam Szalai. Les Suisses se sont en revanche logiquement inclinés lors du match aller au Stade Vélodrome face à des Marseillais nettement plus entreprenants (2-1). Cependant, le but inscrit par Esposito (prêté par l'Inter) en fin de rencontre laisse ce match retour ouvert. Pour parvenir à leurs fins, les Suisses compteront sur leur recrue hivernale russe Fedor Chalov. En face, Marseille peut se mordre les doigts d'avoir encaissé ce but en fin de rencontre qui permet au FC Bâle de rester dans le coup pour la qualification. Au-dessus des Suisses, les Marseillais ont manqué plusieurs opportunités d'aggraver le score et de prendre une avance plus confortable. L'équipe phocéenne avait déjà connu ce genre de scénario au tour précédent face à Qarabag mais avait réussi à assurer au retour en s'imposant facilement (3-0). Moins bien en Ligue 1 depuis quelques temps, les hommes de Sampaoli se sont repris le week-end dernier en Bretagne en surclassant le stade Brestois (1-4). Ce succès a permis de confirmer l'excellente forme de Milik, une nouvelle fois buteur après son doublé de l'aller face à Bâle. Le Polonais a inscrit 11 buts depuis la reprise toutes compétitions confondues. Souvent critiqué en début de saison, le brésilien Gerson devient de plus en plus prépondérant dans le jeu des Phocéens. Largement dominateur à l'aller, Marseille n'a pas pris assez d'avance et devrait s'imposer en Suisse pour annihiler tout suspense.