Pronostic FC Bâle Eintracht Francfort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L’Eintracht pour l’honneur à Bâle !

Le FC Bâle a effectué son retour sur les terrains mi-juin et a depuis enchaîné 14 rencontres, toutes compétitions confondues. En championnat, les Bâlois se sont classés troisièmes derrière les Young Boys et St Gall, en ayant joué leur dernier match lundi et en signant un 3match nul consécutif. Le club de l’ancien Stéphanois van Wolfswinkel avait remporté son groupe du 1tour de cette Europa League devant Getafe, Krasnodar et Trabzonspor. En seizième de finale, les Suisses ont écarté tranquillement l’APOEL Nicosie (4-0). Le FC Bâle a surtout surclassé l’Eintracht Francfort lors du match aller avec une large victoire (3-0). Les Suisses sont en position de force pour se qualifier pour les quarts de finale de l’EL.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Francfort sort d’une saison décevante. Demi-finaliste de cette C3 l’an passé, le club allemand a seulement terminé 9de son championnat et n'est pas loin de prendre la porte en Europa. Dépassé lors du huitième aller par le FC Bâle (3-0), l’Eintracht voudra sans doute sauver son honneur en Suisse et décrocher une victoire. Le coach de Francfort, Adi Hutter, ne désespère pas et a vu sa formation s’imposer lors de 3 des 4 derniers matchs. Pour cette manche retour, l’équipe allemande revancharde capable de folies la saison passée, pourrait décrocher une victoire, au moins pour l’honneur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bâle Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !