Pronostic Famalicao Boavista : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Famalicao pour la C3 face à Boavista

Grosse surprise de ce championnat portugais, le promu Famalicao est 5e du classement et en bonne place pour jouer l'Europa League la saison proche. Bénéficiant du carnet d'adresses du super agent Jorge Mendes, le club finit bien la saison. Sur les 3 dernières journées, Familicao s'est imposé à Tondela et chez le Vitoria Setubal, pour un bon match nul face à Benfica, 2du classement.chezjusqu’au 23 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Boavista s'est sauvé assez tôt et cela se voit. Hors de danger, le club de Porto a perdu ses 3 dernières rencontres disputées contre le Benfica, Maritimo et le alors relégable Portimonense. Ne jouant plus rien, Boavista semble se laisser aller et devrait se faire logiquement battre par un Famalicao en quête d'une qualification historique en Coupe d'Europe.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Famalicao Boavista détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !