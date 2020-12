Pronostic Everton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton enchaîne une 5e victoire face à West Ham

Dans le cadre de la 17journée de Premier League, Everton reçoit West Ham en ce 1janvier, une affiche entre deux des belles surprises de cette 1partie de saison en Angleterre. Après avoir connu un passage compliqué, Everton s'était repris avant le Boxing Day en remportant 4 matchs de suite, s'imposant face à Chelsea, Leicester, Arsenal et Sheffield. Lundi, lesdevaient jouer face à Manchester City mais on vu leur match être reporté en raison de nombreux cas covid décelés chez leschezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Candidat à un retour en Ligue Europa, West Ham connaît un petit coup de mou en cette fin d'année civile. En effet, lesn'ont plus gagné depuis 4 journées. Sur cette période, ils ont fait 3 nuls face à Brighton, Crystal Palace et Southampton, pour 1 grosse défaite concédée à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0). Sur une très belle dynamique en Premier League, Everton pourrait être capable de s'imposer à domicile face à une équipe de West Ham qui marque le pas.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Everton West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !