Pronostic Everton Southampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Everton et Southampton

Ambitieux en début de saison, Everton réalise une saison en deçà des attentes. Le club de Liverpool occupe la 11place du classement. Lesfinissent la saison en roue libre, non menacés par le maintien et trop loin des places européennes. L'effectif est pourtant de qualité avec Richarlison, Calvert-Lewin, Bernard ou Sigurdsson. Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, Everton se montre plus solide et a plutôt bien repris avec deux succès face à Norwich et Leicester, et un nul dans le derby, pour une défaite à Tottenham (1-0).

En face, Southampton a réalisé un exploit lors de la journée précédente en battant Manchester City (1-0). Lesont réussi cette performance sur un but incroyable de Che Adams qui a lobé Ederson sur un ballon perdu. Southampton, comme Everton, est assuré de sa place dans l'élite et finit la saison sans aucune pression. Lesont su remonter au classement après l'humiliation reçue par Leicester en octobre (0-9). Comme à l'aller (victoire 2-1 d'Everton) et comme plus généralement lors des 6 dernières confrontations entre les 2 formations, on pourrait voir des buts des deux côtés avec ces équipes censées jouer libérées.