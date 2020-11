Pronostic Everton Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton et Manchester United à la relance

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Everton – Manchester United :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi midi en Premier League nous offre une belle opposition entre Everton et Manchester United. Les Toffees ont réalisé un excellent départ, avec 4 victoires lors des 4 premières journées. Les hommes de Carlo Ancelotti s’étaient notamment imposés face à Tottenham, West Bromwich, Crystal Palace et Brighton. Le nul heureux contre Liverpool dans le derby a lancé une série de résultats négatifs, puisqu’Everton reste sur deux revers consécutifs face à des formations à sa portée, à savoir Southampton et Newcastle. Cette baisse de régime logique, est aussi dû à quelques absences importantes, puisque Richarlison était suspendu, tandis que Rodriguez et Digne étaient absents à St James Park. Ancelotti devrait pouvoir compter sur James Rodriguez de retour de blessure, tandis que Lucas Digne a vu sa suspension réduite à 1 match, et sera donc opérationnel face aux Red Devils. En attaque, l’international anglais Calvert-Lewin réalise une saison de haute volée avec dé 8 buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United rencontre des difficultés à Old Trafford mais se régalent à l'extérieur. En effet, les Mancuniens ont disputé 4 rencontres de Premier League à domicile pour un bilan de 3 défaites et 1 nul. En revanche, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont souverains en déplacement avec des succès à Brighton (2-3) et Newcastle (1-4). Les Red Devils ont réalisé un excellent départ en Ligue des Champions avec des succès sur le Paris Saint-Germain et sur Leipzig. Par contre, en milieu de semaine, les Mancuniens ont connu une nouvelle défaite en Turquie face à l’Istanbul Basaksehir (1-2), dans un nouveau match à buts, malgré une réalisation de Martial. Ce choc oppose deux attaques intéressantes et des buts de chaque côté sont à prévoir.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !