Pronostic Everton Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Everton et Manchester United !

Dans le cadre de la 28journée de Premier League, Everton reçoit Manchester United dans son stade de Goodison Park. Lesont retrouvé des couleurs depuis que Carlo Ancelotti a pris les rênes de l’équipe. Depuis sa prise de fonction, Everton n’a perdu que deux rencontres de championnat face à Manchester City (2-1) et contre Arsenal (3-2) le week-end dernier. Proche de la zone de relégation suite à la défaite à Anfield face à Liverpool (5-2), la bande à Ancelotti occupe aujourd’hui la 11place avec seulement 5 points de retard sur la 5position occupée par Manchester United. Lespeuvent compter sur leur duo d’attaquants composé du Brésilien Richarlison (10 buts, 3 passes décisives) et de Dominic Calvert-Lewin (12 réalisations). Le jeune attaquant anglais a une belle carte à jouer et voudra se faire remarquer sur ce match observé car Gareth Southgate fait face à l’absence d’Harry Kane et de Marcus Rashford à quelques mois de l’Euro.chezpeu importe si votre pari est gagnant ou perdant⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United va mieux et reste sur 7 matchs sans défaite. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont brillamment qualifiés pour les huitièmes de finale d’Europa League en dominant largement Bruges (5-0). En Premier League, lesviennent d’enchaîner deux succès de rang face à Chelsea (2-0) et Watford (3-0). Lors de ces deux rencontres, l’international français Anthony Martial s’est mis en évidence avec ses 9et 10réalisations en championnat. Légèrement blessé avant Bruges, Martial a été préservé par son entraineur en vue de ce choc face à Everton. Cette rencontre s’annonce plaisante entre deux formations en regain de forme. Les 5 derniers matchs d'Everton ont vu des buts des deux côtés, tandis que Manchester United vient de scorer 8 buts sur ses 2 derniers matchs. Comme à l'aller (1-1), des buts devraient être inscrits de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !