Pronostic Everton Manchester United : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Carabao Cup

Manchester United va chercher sa demi-finale à Everton

La fin d’année en Angleterre est une très période chargée en football. Cette semaine place d'abord aux quarts de la finale de la Carabao Cup avec l’opposition entre Everton et Manchester United. Ces deux formations sont actuellement à la lutte pour la 2place de Premier League et comptent le même nombre de points. Les Red Devils ont en revanche un match de plus à jouer face à Burnley. Les Toffees ont commencé cette saison pied au plancher en alignant 4 victoires de rang en PL et en se qualifiant pour ce quart de finale en éliminant Salford, Fleetwood et West Ham. Les hommes d’Ancelotti ont connu un passage compliqué avec 4 défaites en 5 journées de Premier League, dont une face à Man U à Goodison Park (1-3). Everton s’est repris et vient de remporter ses 3 derniers matchs face à Chelsea, Leicester et Arsenal. Ces succès obtenus face à des grosses cylindrées ont relancé Everton, qui déplore pourtant plusieurs absences importantes comme Digne, Allan ou Rodriguez.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United a de manière inexplicable raté sa qualification pour les 8de la C1 alors qu’ils étaient en position de force lors des 4 premières journées. Depuis cette contre-performance, les Mancuniens se sont repris et restent sur deux victoires face à Sheffield et Leeds en PL. Face aux, le duo Rashford-Martial s’est mis en évidence, tandis que contre Leeds (6-2) ceux sont McTominay, Lindelof ou Bruno Fernandes qui ont brillé. En confiance, Solskjaer devrait poursuivre sa rotation et offrir du temps de jeu à Cavani, Mata, Williams, Van de Beek, voire Pogba, resté sur la touche face aux. Le banc de Man U est nettement plus fourni que celui d’Everton et devrait lui permettre de se qualifier lors de ce quart de finale. United avait livré l’une de ses meilleures prestations de sa saison lors du match de championnat joué chez les Toffees en novembre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !