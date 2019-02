Pronostic Everton Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

City veut se défaire du piège Everton !

Everton, ennemi juré de Liverpool, pourrait rendre de grands services à son rival historique en ralentissant le rythme des Citizens ce mercredi en match très avancé de la 27journée de Premier. Après un succès à Huddersfield, les hommes de Marco Silva, ont une nouvelle fois déçu face à Wolverhampton. Souvent irrégulier, les Toffees se sont en effet lourdement inclinés à domicile face aux Wolves (3-1). Cette saison, Everton a effectué un lourd recrutement avec pour espoir de lutter avec le Top 6, malheureusement "la mayonnaise" n'a pas prise et les résultats ne répondent pas aux attentes. Everton n'a remporté qu'1 seule victoire sur ses 6 derniers matchs de premier League. De leur côté, les Citizens se sont ressaisis suite à leur défaite surprise à Newcastle. Face à Arsenal, les hommes de Guardiola ont logiquement remporté leur match du week-end dernier face à une triste équipe londonienne (3-1). Le coach catalan peut compter sur un Kun Aguero en pleine forme et auteur d'un triplé face aux Gunners. Avec le nul concédé par Liverpool à West Ham lundi (1-1), les Citizens ont l'opportunité de prendre la tête de Premier League. Et si Guardiola devrait procéder à quelques changements pour ce match, l'ancien du Barca et du Bayern possède un effectif très complet qui lui permet de disposer de joueurs frais tous les 3 jours. Pour ce match, nous voyons Manchester City s'imposer tranquillement face à une équipe d'Everton en manque de constance.