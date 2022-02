Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City se reprend à Everton

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Everton – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une premier League totalement relancée depuis la défaite de Manchester City le week-end dernier et la victoire de Liverpool en milieu de semaine face à Leeds, ce choc à Goodison Park s’annonce passionnant. Pour une fois, les supporters Reds de Liverpool supporteront leurs grands rivaux des Toffees face aux. Les hommes de Franck Lampard, arrivé en remplacement d’un Benitez décevant, sont loin d’avoir assurés leur maintien puisqu’ils ne possèdent que 2 unités d’avance sur Burnley, qui revient fort. Lespêchent dans la régularité de leur performance. En effet, depuis sa prise de fonction, Lampard a vu ses hommes s’incliner en déplacement face à Newcastle (3-1) et le week-end dernier à Southampton (2-0), pour une victoire à Goodison Park face à Leeds (3-0), et une autre en FA Cup. Néanmoins, Everton conserve une équipe compétitive avec les Richarlison, Coleman, Keane, Iwobi, van de Beek, Alli ou Calvert-Lewin. La clé de cette fin de saison vient certainement du retour en forme de l’international anglais. Blessé de longues semaines, Calvert-Lewin cherche à retrouver sa forme du début de saison où il enchaînait les buts, mais pour l'instant il est resté muet.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Rayonnant pendant de longues semaines, Manchester City a connu deux « petits » faux pas face à Southampton (1-1) en janvier et Tottenham (défaite 2-3 le week-end dernier), qui ont permis à Liverpool de combler une grande partie de son retard. Cependant, les hommes de Guardiola sont toujours leaders de Premier League avec 3 points d’avance sur Liverpool et ils ont un pied (voire 2) en quart de la Ligue des Champions suite à son succès obtenu en 1/8e aller contre le Sporting à Lisbonne (5-0). La semaine passée, City s’est fait surprendre par les Spurs mais a tout de même largement dominé la rencontre. Tottenham s’est montré très efficace en contre-attaques avec des joueurs talentueux comme Son, Kane et Kulusevski. Déterminé à se relancer suite à sa défaite face à Tottenham, Man City devrait s’imposer avec brio à Goodidon Park.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !