Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Match ouvert entre Everton et Manchester City

Dans le cadre de la 16journée de Premier League, Everton reçoit Manchester City ce lundi, une affiche entre deux prétendants au top 4 et à une qualification en Ligue des Champions. Après avoir connu un passage compliqué, Everton s'était repris avant le Boxing Day en s'imposant consécutivement face à Chelsea, Leicester et Arsenal. A domicile, lesont marqué au moins 1 but sur 6 de ses 7 matchs joués en championnat.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City n'est pas encore dans le top 4 mais il a un match de retard sur la plupart de ses concurrents. Surtout, lessont dans une meilleure dynamique qu'en début de saison. Ils ont eux marqué sur 6 de leurs 9 déplacements de la saison toutes compétitions confondues. Entre deux équipes au potentiel offensif indéniable et qui ont besoin de points pour garder le rythme de Liverpool notamment, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(162€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !