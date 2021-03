Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Everton face au rouleau compresseur Manchester City

Profitez de 120€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Everton Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Everton réalise une saison intéressante puisque lessont toujours dans le coup pour accrocher une place dans les 4 premiers de Premier League, mais aussi car le club de Liverpool est qualifié pour ces quarts de finale de la FA Cup. La bande à Ancelotti n’a pas été vernie par le tirage puisque pour intégrer le dernier carré, elle devra se défaire de l'ogre Manchester City. Pour atteindre ce stade de la compétition, les partenaires de Lucas Digne se sont successivement imposés face à Rotherham, Sheffield Wednesday et surtout Tottenham au tour précédent. La confrontation face auxest certainement le match de l’année en Angleterre, avec de nombreux rebondissements pour une victoire obtenue par Everton lors de la prolongation sur une réalisation du Brésilien Bernard (5-4). En Premier League, lesrestent sur deux contre-performances, la première à Stamford Bridge face à Chelsea (2-0) et la seconde plus surprenante à Goodison Park face à une formation de Burnley luttant pour le maintien (1-2). De plus, Carlo Ancelotti sera a priori privé des excellents James Rodríguez et Abdoulaye Doucouré pour la venue de City.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City s’est mis en mode rouleau compresseur depuis la mi-décembre. En effet, lesdétruisent tout sur leur passage avec 24 victoires en 25 rencontres. Seul Manchester United, dans le derby, a réussi à contrecarrer les plans de Pep Guardiola. Le technicien catalan, comme souvent, innove tactiquement, soit avec son faux 9 soit avec un João Cancelo capable de basculer entre un positionnement axial ou latéral, ce qui gêne beaucoup les adversaires. Lesse sont parfaitement repris à la suite de leur défaite face aux, dominant successivement Southampton (5-2) et Fulham (0-3) en Premier League. Cette semaine en Ligue des champions, les partenaires de Benjamin Mendy ont plié l’affaire en moins de 20 minutes (2-0) face au Borussia Mönchengladbach. City a déjà disputé ses deux rencontres face à Everton cette saison, et s’est imposé à chaque fois. Inarrêtable actuellement, Manchester City devrait s’imposer assez tranquillement face à desun peu moins bien en ce moment.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(221€ du pari + 120€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.NB : Même si la page d'inscription n'indique que 100€ de bonus, vous aurez bien le droit à 120€ en cliquant sur un lien de cet article et en utilisant le code SOFOOT.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !