Pronostic Everton Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Reds rois de Liverpool face à Everton !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce derby de Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 29journée de Premier League nous offre un derby très attendu, celui de Liverpool qui oppose lesaux. Si Everton a retrouvé des couleurs en allant s’imposer sur le terrain de Cardiff (3-0) avec un doublé de l’Islandais Sigurdsson, le club fait une saison assez décevante. Calés dans le ventre mou, les Toffees ne sont pas menacés par la relégation mais sont distancés pour les places européennes. Everton a fait de lourds investissements lors du mercato estival et les résultats ne correspondent pas aux attentes. Irréguliers, lesviennent d'enchaîner 4 victoires et 8 défaites lors des 12 dernières journées.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Liverpool a réalisé un très bon match face à Bournemouth avec un large succès à la clé (5-0). Cette victoire est à mettre au crédit de la défense desavec un Van Dijk double buteur, un Alexander-Arnold triple passeur et un Robertson double passeur. Lesn’ont pas concédé de but lors des 4 derniers matchs et vont tenter d’en faire de même à. Sous la pression de Manchester City, les hommes de Klopp doivent enchaîner les victoires. Sur 8 matchs sans défaite, les Reds sont capables de s’imposer à Goodison Park.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !