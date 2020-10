Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Everton et Liverpool

La 5journée de Premier League débute par un alléchant derby du Merseyside entre Everton et Liverpool. Cette confrontation revêt encore plus d’intérêt cette saison car les champions en titre, les, font le court déplacement chez les actuels leaders de Premier League, les Toffees. Les hommes de Carlo Ancelotti réalisent un début de saison parfait avec 12 points au compteur sur les 12 possibles. Le technicien italien a effectué un recrutement intéressant en attirant des éléments expérimentés comme James Rodriguez, Allan ou Doucouré. Le colombien James Rodriguez, en délicatesse à Madrid, retrouve son niveau de 2014 où il avait éclaboussé le Mondial de sa classe. De plus, le duo Richarlison – Calvert Lewin fonctionne à merveille sur le front de l’attaque. Le néo-international anglais est en feu avec 10 buts inscrits en 7 rencontres disputées (toutes compétitions confondues) depuis le début de saison.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool a plutôt bien lancé sa saison en s’imposant difficilement face à un Leeds joueur (4-3) puis en allant s’imposer à Chelsea (0-2). Les hommes de Klopp ont ensuite réalisé un match abouti face à Arsenal (3-1). Mais lors de la dernière journée de Premier League, lesse déplaçaient à Aston Villa. Privé de Sadio Mané, Alisson et Thiago Alcantara, Liverpool a été surclassé par les Villans (7-2). Cette contre-performance peut s’expliquer par des défaillances individuelles, symbolisée par le match catastrophique d’Adrian, doublure d’Alisson. Les décevantes prestations de Jordan Henderson et de Trent Alexander-Arnold avec la sélection interrogent à l’heure d’affronter une formation d’Everton en pleine forme. Alors simple accident de parcours ou mal plus profond, lesvont être fixés ce samedi à Goodison Park mais ils devraient récupérer Thiago Alcantara et Sadio Mané. Ce derby s’annonce ouvert entre deux des meilleures attaques de ce début de saison (12 buts marqués pour Everton et 11 pour Liverpool) et on devrait voir des buts de chaque côté, comme lors des 5 dernières rencontres disputées par Everton.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !