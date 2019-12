Pronostic Everton Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Blues de Chelsea enfoncent les Toffees d'Everton !

Marco Silva, menacé depuis plusieurs semaines, n'aura pas survécu à la lourde défaite concédée dans le derby face à Liverpool (5-2). Le coach portugais a été remplacé provisoirement à la tête d'Everton par un ancien joueur du club, Duncan Ferguson. Ce départ s'explique par un début de saison très compliqué, le club étant actuellement relégable alors que de lourds investissements ont été faits lors des derniers mercatos. Sur le papier, cette équipe d'Everton dispose d'un effectif très intéressant avec Richarlison, Bernard, Walcott, Iwobi, Digne, Pickford, Mina, etc. mais la machine semble enrayée. Lors des 11 dernières journées de Premier League, les ne se sont imposés qu'à deux reprises : à Goodison Park face à West Ham (2-0) et à Southampton (1-2). Le club doit tout faire pour sortir de la zone de relégation. En face, le Chelsea de Lampard a trouvé son rythme de croisière. Le coach de a façonné son équipe type et voit sa formation réussir un bon parcours à la fois en PL et en C1. Quatrième de Premier League, Chelsea possède 6 points d'avance sur son premier poursuivant direct, Wolverhampton. Les disposent également d'un des meilleurs buteurs de Premier League avec Tammy Abraham (11 buts). Battu le week-end dernier par West Ham (0-1) à Stamford Bridge, les protégés de Lampard se sont repris de suite face à Aston Villa (2-1) en milieu de semaine avec des buts de Mount et Abraham, tous deux lancés par Super Frank dans le 11 de Chelsea Pour ce match, nous voyons une équipe de Chelsea excellente à l'extérieure cette saison (5 victoires pour 2 défaites en PL) s'imposer face à une formation d'Everton qui reste sur 3 défaites consécutives.