Pronostic Everton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne à Everton

Surprise du début de saison, Everton est depuis rentré dans le rang. Les Toffees occupent actuellement la 9e place de Premier League avec 17 points au compteur, 7 de retard sur les leaders. Les hommes de Carlo Ancelotti ont connu une entame parfaite avec 4 victoires lors des 4 premières journées. La suite a été moins radieuse puisque le club de la Merseyside n'a remporté qu'une rencontre lors des 7 dernières journées, à Fulham (2-3). Le week-end dernier, les Toffees avaient l'opportunité de repartir de l'avant lors de son déplacement à Burnley, en difficulté depuis le début de saison mais Everton a manqué son début de match et s'est rapidement retrouvé mené. Les Toffees ont réagi par l'inévitable Dominic Calvert-Lewin qui a inscrit sa 11e réalisation de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de Premier League, mais ils ont dû concéder un nul décevant (1-1). Essentiel lors de l'excellent début de saison des siens, James Rodriguez subit un contrecoup physique après avoir passé plusieurs saisons sur le banc du Real et s'être blessé en automne. L'international français Lucas Digne, l'un des meilleurs joueur des Toffees, va manquer 2 moins de compétition, ce qui pénalise son équipe.

En face, Chelsea est sur une dynamique totalement opposée. Brouillons en début de saison, les Blues semblent avoir trouvé leur rythme de croisière et occupent la 3e place du championnat, avec seulement 2 points de retard sur Tottenham et Liverpool. Les hommes de Franck Lampard sont invaincus depuis 9 journées et ont seulement perdu une fois, face à Liverpool au départ de cette saison. Les Blues ont également brillamment validé leur ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en remportant leur groupe. En milieu de semaine, Lampard a aligné une équipe fortement remaniée face à Krasnodar en prévision du déplacement à Goodison Park. Excellent contre Séville (quadruplé) et Leeds (auteur de l'égalisation avant la victoire des Blues 3-1), Olivier Giroud devrait occuper la pointe de l'attaque londonienne à Everton ce samedi. Sur leur lancée, les Blues devraient être en mesure de s'imposer face à une équipe d'Everton redevenue moyenne.