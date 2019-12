Pronostic Everton Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Ancelotti débute avec Everton par une victoire face à Burnley !

Everton commence une nouvelle ère avec Carlo Ancelotti comme entraîneur. Le coach italien était présent ce week-end à Goodison Park pour voir les Toffees accrocher un nul face à Arsenal dans une rencontre qui ne restera pas dans l'histoire (0-0). Depuis la cuisante défaite dans le derby de Liverpool (5-2) et le départ de Marco Silva, Everton a réalisé de meilleures prestations, avec un succès face à Chelsea, ainsi que des nuls contre Manchester United, Arsenal et Leicester (défaite aux tirs aux buts en quart de finale de Carabao Cup). Everton possède un effectif intéressant avec des joueurs prometteurs comme Yeri Mina, Richarlison, Iwobi ou Kean, mais également les latéraux français. Ancelotti, grand technicien réputé proche des joueurs, est certainement capable de faire passer un cap à cette formation. Le Burnley de Sean Dyche trace son chemin comme souvent ces dernières saisons. Les sont calés en milieu de tableau en 10position et comptent 9 unités d'avance sur la relégation. Burnley n'est certainement pas la formation la plus séduisante de Premier League, mais pratique un jeu basé sur l'efficacité. Les protégés du sous-côté Dyche viennent de s'imposer successivement face à Newcastle et Bournemouth mais se sont également inclinés lors de 3 de leurs 5 derniers déplacements. Boosté par l'arrivée d'Ancelotti, Everton peut confirmer ses progrès récents en s'imposant face à Burnley.