Pronostic Everton Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton abat sa dernière carte pour l’Europa League face à Burnley

Calé en milieu de tableau, Everton compte 4 points de retard sur Wolverhampton (7). Cette 7place pourrait être qualificative pour l'Europa League la saison prochaine si City s'impose lors de la prochaine finale de la FA Cup. Lesont beaucoup investi lors du mercato et vise une qualification européenne. Everton finit plutôt bien avec 4 victoires, un nul et une défaite lors des 6 dernières journées. Pour leur dernière réception à Goodison Park, les Toffees ont explosé Manchester United (4-0). Les hommes de Marco Silva ont d'ailleurs remporté leurs trois derniers matchs à domicile sans encaisser de but et cela face à Chelsea (2-0), Arsenal (1-0) et Man U (4-0).

De son côté, Burnley est assuré de se maintenir malgré sa défaite concédée à domicile face à Manchester City le week-end dernier malgré une belle résistance (1-0). Les hommes de Sean Dyche, longtemps menacés par la relégation ont réalisé une bonne seconde partie de saison qui va leur permettre de rester dans l'élite. Obligé de l'emporter pour croire à l'Europe, Everton pourrait s'imposer pour la 4e fois consécutive dans ce match avancé de la 37e journée joué face à Burnley.