Pronostic Everton Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton enchaîne contre Burnley

Cet été, Carlo Ancelotti est parti rejoindre le Real Madrid et a été remplacé par l'Espagnol Rafael Benitez, qui avait connu ses heures de gloire dans le club rival de Liverpool. Malgré ce changement d'entraîneur, les Toffees réalisent une très bonne entame. En effet, Everton a profité d'un calendrier favorable pour s'imposer contre Southampton (3-1) et prendre un bon point à Leeds (2-2). Ensuite, les partenaires de Lucas Digne se sont imposés difficilement en Carabao Cup contre Huddersfield (1-2). Avant la trêve internationale, les Toffees ont réalisé une excellente opération sur la pelouse de l'Amex Stadium de Brighton (0-2). Après 3 journées, Everton occupe la 6e place du classement. Rafael Benitez peut compter sur un Dominic Calvert Lewin, qui s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de PL (3 buts en 3 matchs). En face, Burnley a connu l'an passé son exercice le plus compliqué depuis sa remontée dans l'élite. En effet, les Clarets ont fini aux portes de la zone de relégation. Le jeu restrictif proposé par les hommes de Sean Dyche s'essouffle et rapporte moins de points. Sur ce début de saison, Burnley s'est incliné d'entrée au Turf Moor face à Brighton (1-2) avant de logiquement subir la loi de Liverpool à Anfield (0-2). Qualifiés aux tirs aux buts à Newcastle en Carabao Cup, les Clarets ont décroché leur premier point de la saison face à Leeds avant la trêve (1-1) grâce à l'opportunisme de Chris Wood. Adepte du jeu direct pour les attaquants Barnes et Wood, Burnley espère pouvoir compter de plus en plus sur le jeune Dwight McNeil, auteur d'une très bonne entame de championnat. Supérieur et à domicile, Everton devrait s'imposer face à un Burnley limité.