Pronostic Everton Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton douche Bournemouth

Ambitieux lors du mercato estival, Everton a réalisé une saison décevante. Les Toffees se sont cependant montrés plus réguliers sous les ordres de Carlo Ancelotti mais n'occupent qu'une modeste 11e place. Depuis la reprise, les partenaires de Lucas Digne ont disputé 8 rencontres pour un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Les deux revers l'ont été contre les formations luttant pour l'Europa League, Tottenham et Wolverhampton. A Goodison Park, Everton s'est montré solide et n'a plus perdu en Premier League depuis le mois de novembre et la venue de Norwich. Lors de la dernière journée, Richarlison a permis aux Toffees de s'imposer à Sheffield.

En face, Bournemouth a un pied en Championship. Les hommes d'Eddie Howe comptent 3 points de retard sur Watford et Aston Villa. Les Cherries peuvent toujours se maintenir s'ils s'imposent face à Everton et que dans le même temps, Watford et Aston Villa s'inclinent. Les partenaires d'Harry Wilson restent sur deux défaites face à City et Southampton. De plus, Bournemouth a montré ses limites en déplacement avec sa série de 9 défaites consécutives. Pour ce match, Everton, costaud à Goodison Park, devrait s'imposer face à une formation de Bournemouth quasiment condamnée.