Pronostic Everton Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton à la relance face à Bournemouth !

Au moment d'accueillir une équipe de Bournemouth en délicatesse, lesd'Everton ne sont pas au mieux et restent sur deux défaites en Premier League. Les partenaires de Lucas Digne n'ont plus gagné à Goodison Park depuis début novembre en championnat et la réception de Brighton. 11de Premier League, les Toffees doivent se relancer à domicile et confirmer tous les investissements faits lors du mercato estival. Si Richarlison est efficace avec ses 9 buts, ses partenaires de l'attaque ont quant à eux une ligne de stats plutôt pauvre. Les trois dernières venues de Bournemouth à Everton se sont terminées par des victoires pour les Toffees, qui espèrent enchaîner un 4succès.Auteurs d'une première partie de saison intéressante, lesde Bournemouth sont rentrés dans le rang et occupent la 12place. Lors des 13 derniers matchs, la formation d'Eddie Howe n'a été en mesure de remporter que deux rencontres pour un nul et 10 défaites. Le revers concédé à domicile le week-end dernier face à Brighton en FA Cup confirme cette mauvaise passe. En déplacement, Bournemouth s'est incliné lourdement lors des 6 dernières rencontres. Dans ce match entre équipes de milieu de tableau, Everton est la formation la plus prédisposée à repartir de l'avant.