Pronostic Everton Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Everton peut accrocher Arsenal

Dixième de Premier League, Everton est assuré de son maintien dans l’élite. Lespeuvent profiter de cette fin de saison pour peaufiner leur jeu, faire plaisir à leurs supporters et pourquoi pas aller chercher la 7e place qui sera peut-être qualificative en C3. Les hommes de Marco Silva sortent de deux bonnes prestations remportées face à Chelsea (2-0) et à West Ham (2-0). Everton possède un effectif de qualité, capable de rivaliser avec les grosses écuries. D’ailleurs, les Reds de Liverpool ont dû se contenter du nul à Goodison Park et City a lutté pour s’imposer (0-2). Offensivement, la vitesse des Richarlison, Bernard ou Calvert-Lewin peut faire mal aux, coutumiers des approximations défensives.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal s’est imposé lundi face à Newcastle. Poussifs, les partenaires de Ramsey ont signé leur 10victoire consécutive à domicile. Lesbrillent à l’Emirates mais souffrent en déplacement (10e équipe seulement de Premier League à l'extérieur), avec 1 seule victoire lors des 8 dernières sorties en championnat (et cela à Huddersfield, la lanterne rouge). Les hommes d’Emery sont à la lutte avec Tottenham, Man U et Chelsea pour les places qualificatives à la Champions League. Cet objectif oblige Arsenal à prendre des risques, qui devraient être exploités par les talentueux attaquants d’Everton. Pour cette rencontre, nous voyons Everton sur une bonne série (3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs) capable d’accrocher au moins un nul face à des Gunners qui gagnent peu à l'extérieur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Everton Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !