Pronostic Etoile Rouge Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Tottenham résiste à l’Etoile Rouge Belgrade!

Il y a un an jour pour jour, l'Etoile Rouge Belgrade réalisait une très belle prestation à domicile face à Liverpool. Les Serbes venaient de s'imposer (2-0) face au futur champion d'Europe. Un an plus tard, une autre formation anglaise se présente, les Spurs de Tottenham. Cette rencontre est décisive dans l'optique de la seconde place. Les deux formations sont au coude à coude et le vainqueur de ce match effectuerait un grand pas vers les huitièmes. Les Serbes se sont lourdement inclinés lors de leurs deux déplacements face au Bayern (3-0) et contre Tottenham (5-0). A domicile, l'Etoile Rouge a confirmé ses excellentes dispositions en prenant le meilleur sur l'Olympiakos (3-1). Tottenham s'attend à une rencontre totalement différente de celle de l'aller où il s'était tranquillement imposé face à Belgrade. Dans son bouillant "Marakana", l'Etoile Rouge va vouloir effacer cet affront en réussissant une grande prestation. Les Serbes sont conscients que les Spurs vivent une saison compliquée avec une modeste 13place en Premier League. Pochettino, artisan du retour au premier plan du club, est de plus en plus contesté. Les récents résultats (2 victoires lors des 10 derniers matchs) ne plaident pas en sa faveur. Néanmoins, le club londonien a montré à plusieurs reprises sa capacité de réaction, notamment en Ligue des Champions la saison passée. Tottenham se déplace à Belgrade, dans un contexte hostile, mais devrait être en mesure d'assumer son statut de vice-champion d'Europe et de confirmer sa large supériorité entrevue à l'aller.