Pronostic Étoile Rouge Belgrade Naples : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Le Napoli avec l’expérienceEtoile Rouge

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Etoile Rouge – Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ancien vainqueur en 1991 de la Coupe d'Europe des Clubs mais n'ayant jamais participé à la version moderne de Champions League, l’Etoile Rouge de Belgrade s’est qualifiée pour les phases finales en réalisant un exploit à Salzbourg au tour précèdent. Tombés dans un groupe très compliqué avec Naples donc, mais également le PSG et Liverpool, les partenaires de l’ancien milieu bordelais Cafu vont avoir du mal à rivaliser pour leur grande première en Ligue des Champions.En face, le Napoli possède à sa tête un coach victorieux de cette compétition à 3 reprises : Carlo Ancelotti (2 titres avec le Milan AC et 1 avec le Real). Les Napolitains réalisent un bon début de Serie A avec 3 victoires au compteur. Ils sont passés au travers à Gênes face à la Sampdoria, mais ont dominé le Milan AC, la Lazio et la Fiorentina. Ce calendrier de début de saison compliqué a mis les hommes d’Ancelotti dans le rythme. Ce mardi, les Napolitains se déplacent à Belgrade avec l’intention de s’imposer face à l'adversaire le plus faible de la poule sur le papier. Dans le but de faire mieux que la saison passée (élimination dès la phase de poules), les partenaires d’Hamsik devraient l'emporter, dans un match avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec