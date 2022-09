Pronostic Etoile Rouge Belgrade Monaco : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Monaco solide face à l’Etoile Rouge de Belgrade

L'Etoile Rouge de Belgrade est largement dominatrice dans son championnat national où elle a remporté son 5titre consécutif la saison passée. Le club serbe a disputé les barrages de la Ligue des Champions où il s'est tout d'abord défait des Arméniens du Pyunik Erevan (7-0 en cumulé), avant de chuter contre le Maccabi Haïfa (5-4). Après une entame de saison parfaite avec 6 victoires lors des 6 premières journées, l'Etoile Rouge a été freiné lors des deux dernières journées avec des matchs nuls face au Partizan et contre Topola. Malgré deux matchs en retard, le club de Belgrade ne compte qu'un point de retard sur l'actuel leader du championnat, Novi Pazar. Lors des dernières heures du mercato, l'Etoile Rouge a perdu son meilleur buteur Pavkov parti en Arabie Saoudite. En revanche, l'ancien Nantais Bukari a réussi ses débuts dans cet effectif.

A l'instar du club serbe, Monaco a disputé les tours qualificatifs de la Ligue des Champions et s'est incliné dès son entrée en lice face au PSV Eindhoven. Rebasculé en Europa League, Monaco est tombé dans un groupe à sa portée avec l'Etoile Rouge, Trabzonspor et Ferencvaros. Pour cela, le club de la Principauté va devoir élever son niveau de jeu et retrouver sa régularité de fin de saison dernière. Les derniers résultats montrent que le club du Rocher semble plus à l'aise en déplacement qu'à domicile. En effet, les joueurs de Clement ont concédé plusieurs défaites à Louis II mais se montrent très intéressants à l'extérieur. En déplacement, Monaco s'est tout d'abord imposé à Strasbourg (1-2) avant de tenir tête au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-1). Le week-end dernier, l'ASM a confirmé ses bonnes dispositions loin de ses bases en remportant le derby face à Nice (0-1) avec une réalisation de la recrue suisse Embolo. Lors de ce match, les Golovin ou Camara ont montré un visage intéressant. Pour ce 1er match d'Europa League, Philippe Clement devrait opérer à quelques changements avec les probables titularisations des Vanderson, Minamino, Jakobs ou Ben Yedder. Costaud en déplacement depuis le début de saison, Monaco pourrait ramener les 3 points de Serbie.