Pronostic Etoile Rouge Belgrade Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

L'Etoile Rouge de Belgrade renverse le Maccabi Haïfa

Vainqueur du doublé coupe-championnat la saison passée et seul maître à bord en Serbie depuis des années, l'Etoile Rouge de Belgrade est habitué de ces tours préliminaires de C1. Présent en phase de groupes en 2018 et 2019, le club est entré directement en lice au tour précédent. Opposée à une équipe au champion arménien, le Pyunik Erevan, l'Etoile Rouge de Belgrade n'a pas tremblé (deux victoires 5-0 à l'aller et 0-2 au retour). En revanche, le champion serbe part avec un déficit d'un but avant ce match aller puisqu'il s'est incliné 3-2 en Israël la semaine passée alors qu'il menait 2-1 au score. Pierrot (Maccabi, ex-Guingamp) et Pesic (Belgrade, ex-Toulouse) ont tous les deux marqué. C'est la première défaite de la saison pour Belgrade qui a remporté ses 5 premiers matchs de championnat. Egalement pas loin du doublé national (champion d'Israël et finaliste de la coupe), le Maccabi Haïfa fait un retour remarqué au premier plan. Rarement en Ligue des Champions dans son histoire, le club avait sorti avant ce barrage : l'Olympiakos grâce à un match retour quasi parfait au Pirée (0-4) et l'Apollon Limassol (victoire 4-0 à domicile puis défaite 2-0 au retour à l'extérieur). Le Maccabi n'a pas encore redémarré son championnat mais a perdu la SuperCoupe d'Israël aux tirs au but face à l'Hapoël Beer Sheva. Aucun des deux clubs n'a joué ce week-end pour se préparer au mieux à ce barrage retour. Très fort traditionnellement à domicile, l'Etoile Rouge de Belgrade reste d'ailleurs sur 10 victoires consécutives à la maison. Avec leur expérience en plus, les Serbes pourraient retourner la situation.