Pronostic Ethiopie Cap Vert : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

Le Cap Vert confirme ses progrès face à l'Ethiopie

137e nation au classement de FIFA, l'Ethiopie ne fait clairement pas partie des favoris au titre dans cette CAN 2022. Si les Walya Antelopes ont gagné leur seul match amical de préparation, en battant le modeste Soudan (3-2), ils n'ont pas fait le poids en 2021 dans leur poule éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Avec seulement 5 points pris, l'Ethiopie n'a fini que 3e de sa poule, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, et seulement devant le Zimbabwe. L'écart avec les 2 premiers étaient importants puisque les deux-coleaders ont fini avec 13 points et l'Ethiopie avec seulement 5 unités.

De son côté, le Cap Vert a lui aussi manqué le coche et ne jouera pas le Mondial 2022. En revanche, les Capverdiens ont longtemps tenu la dragée haute au Nigéria, finalement qualifié grâce à 2 points d'avance seulement. Les Créoles n'avaient d'ailleurs perdu qu'1 seul match, face aux Super Eagles, lors de ces éliminatoires. Le Cap Vert reste sur 4 matchs sans défaite (3 victoires face au Libéria et à la Centrafrique, pour 1 nul sur la pelouse du Nigéria). Avec son effectif de joueurs évoluant ou ayant évolué des grands clubs (Ryan Mendes, Julio Tavares, Garry Rodrigues, Stopira...) alors que l'Ethiopie ne se présente qu'avec des inconnus, le Cap Vert pourrait l'emporter.