Pronostic Etats-Unis Venezuela : Analyse, prono et cotes du match amical international

Match fermé entre les Etats-Unis et le Venezuela

A quelques jours du début de la Gold Cup pour les Etats Unis et de la Copa America pour le Venezuela, les deux formations s'affrontent à Cincinnati pour un dernier galop d'essai. Les deux nations partagent le fait de ne pas avoir réussi à se qualifier pour le dernier Mondial. Depuis, les USA tentent de reconstruire une équipe avec pour premier objectif la Gold Cup et ensuite la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le coach Berharter a fait appel à des éléments expérimentés comme Michael Bradley ou Jozy Altidore, et compte sur le talent de sa pépite Christian Pulisic qui aura la lourde charge de remplacer Eden Hazard à Chelsea. De son côté, le Venezuela n'est pas au mieux, s'inclinant lourdement face au Mexique (3-1) après un match nul face (1-1) l'Equateur. Mis à part lors de son exploit face à l'Argentine (3-1), les Vénézuéliens n'ont marqué qu'1 seul but lors de 5 de leurs 6 derniers matchs. En face, 9 des 12 derniers matchs des USA se sont finis avec moins de 3 buts, dont le dernier perdu cette semaine face à la Jamaïque (0-1). Pour ce deuxième match de préparation en quelques jours, un nouveau match avec peu de buts est possible.