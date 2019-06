Pronostic Etats-Unis Thaïlande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Alex Morgan, l’atout but des Etats-Unis face à la Thaïlande

Championnes du Monde en titre, les Etats-Unis sont les grandes favorites de cette nouvelle édition. Ce match contre la Thaïlande paraît totalement déséquilibrée entre une sélection qui s’est imposée lors de ses 5 derniers matchs (24 buts inscrits pour seulement 3 encaissés) et une autre qui a perdu les 5 derniers (18 buts encaissés pour 3 inscrits). Du côté des Etats-Unis, une joueuse se dégage, l’ancienne attaquante lyonnaise Alex Morgan. La buteuse d’Orlando compte 101 réalisations en 163 sélection et sera à la pointe de l’attaque des Etats-Unis.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Face à la fébrile défense thaïlandaise, Alex Morgan devrait faire parler son sens du but et être à la conclusion des opportunités américaines. Pour cette rencontre déséquilibrée, nous voyons les Etats-Unis s’imposer tranquillement avec une Alex Morgan, qui devrait se régaler en 2nde mi-temps des espaces laissées par une défense asiatique qui va se fatiguer au fur et à mesure que le match avance.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Etats-Unis Thaïlande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !