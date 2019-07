Pronostic États-Unis Pays-Bas : Analyse, prono et cotes de la finale de la Coupe du Monde féminine

1

ATTENTION :

Nos paris sur Etats-Unis - Pays-Bas

Les États-Unis grandes favorites

Les Pays-Bas en constants progrès

Rapinoe a priori de retour

Les compo probables :

Les États-Unis à nouveau sur le toit du monde ?

Champions du monde en titre, les États-Unis n'ont pas déçu dans ce Mondial 2019 pour accéder à une nouvelle finale. Les partenaires d'Alex Morgan ont d'abord impressionné durant la phase de poules. Présentes dans le groupe F, elles ont logiquement terminé à la 1ère place du classement après avoir tour à tour pris le dessus sur la Thaïlande (13-0), le Chili (3-0) et la Suède (2-0). Ensuite, dans les matchs à élimination directe, l'équipe a rencontré davantage de difficultés face à des adversaires plus coriaces. En effet, les États-Unis ont du à chaque fois s'employer pour écarter l'Espagne en 1/8, la France en quart et l'Angleterre en demi-finale à chaque fois sur le même score (2-1).Les Pays-Bas vont disputer la toute 1finale de Coupe du Monde de leur histoire pour leur 2participation seulement après 2015. En nets progrès depuis quelques années, la sélection batave, qui a été sacrée championne d'Europe en 2017, était bien évidemment considérée comme un candidat crédible au titre cet été en France. Après une phase de groupe rondement menée à l'issue de laquelle l'équipe a battu la Nouvelle-Zélande (1-0), le Cameroun (3-1) et le Canada (2-1), les Pays-Bas ont écarté le Japon (2-1) et l'Italie (2-0) dans les 1ers matchs à élimination directe. En demi-finale, les filles de Sarina Wiegman-Glotzbach ont arraché, au bout de l'ennui, leur ticket pour la finale grâce à un but inscrit dans les prolongations face à la Suède (1-0).Les États-Unis disposent du plus bel effectif de la compétition avec l'intégralité des joueuses qui évoluent dans meilleurs clubs américains. Auteure d'une belle parade sur penalty à la fin de la demi-finale, la gardienne Naeher fait office de taulière. En attaque, l'ancienne lyonnaise Alex Morgan est l'actuelle co-meilleure buteuse du tournoi avec 6 réalisations. La 2ème star offensive, Morgan Rapinoe (5 buts dans ce Mondial), qui a manqué le dernier match pour une blessure aux ischios-jambiers, devrait revenir pour cette finale. Aucun forfait ni incertitude n'est à signaler du côté des Pays-Bas. Titulaire au début du Mondial, la Lyonnaise van de Sanden a semble-t-il perdu sa place depuis. Le trio offensif devrait ainsi être composé de Beerensteyn, Mieidema et Martens.: Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Mewis - Heath, Morgan, Rapinoe (ou Lloyd).: Van Veenandaal - Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen - Groenen, Spitse, Van de Donk - Van de Sanden (ou Beerensteyn), Miedema, Martens.Malgré quelques difficultés affichées durant les matchs à élimination directe, les États-Unis apparaissent encore comme les grands favoris de cette finale. D'autant que les Pays-Bas n'ont pas vraiment convaincu lors de la demi-finale ou contre le Japon en 1/8. Pour cette finale, la sélection néerlandaise dispose d'un jour de récupération en moins et la prolongation jouée face à la Suède pourrait également être un paramètre important. Opposés à un adversaire qui est logiquement apparu émoussé mercredi, les États-Unis ont une belle opportunité de remporter une 2Coupe du Monde de rang ce dimanche. Comme lors de leurs 3 matchs à élimination directe, les coéquipières d'Alex Morgan peuvent l'emporter au terme d'une finale où les 2 équipes trouvent le chemin des filets.