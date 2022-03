Pronostic Etats-Unis Panama : Analyse, cotes et prono du match éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Les Etats-Unis écartent le Panama

de cette poule CONCACAF, les Etats-Unis sont en bonne position pour aller au Qatar mais ils ne doivent pas faiblir. Absent en Russie, la sélection américaine est en effet à égalité de points avec le Mexique 3e, a 3 points d'avance sur le Costa Rica, 4et barragiste, et 4 sur le Panama 5et premier virtuel éliminé. Jeudi, les Etats-Unis de Pulisic sont allés chercher un bon nul au Mexique (0-0). Les Américains restent sur 5 victoires à domicile dans ces éliminatoires, après un nul inaugural face au Canada, leader du groupe.

De son côté, le Panama est donc 5, à la pire place de cette poule. Belle surprise au départ, la sélection panaméenne a perdu trop de points en 2022. A domicile, le Panama a dominé la Jamaïque avant-dernière (3-2) mais a concédé le nul jeudi face au Honduras (1-1). A l'extérieur, les Panaméens ont été dominé au Costa Rica (1-0) et au Mexique (1-0). Le Panama a d'ailleurs perdu 4 de ses 6 déplacements dans cette poule éliminatoire. Défait à l'aller à l'extérieur, les Etats-Unis voudront prendre leur revanche et confirmer leur bonne forme en s'imposant à la maison face au Panama. Une victoire permettrait aux Américains de finir au moins barragistes.