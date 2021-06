Pronostic Etats-Unis Mexique : Analyse, cotes et prono de la finale de la Ligue des Nations CONCACAF

Un Etats Unis – Mexique cadenassé

Les Etats-Unis et le Mexique se disputent la première Ligue des Nations de l'histoire dans la zone CONCACAF. Pour en arriver là, la sélection américaine a remporté son groupe devant le Canada à la différence de buts. En pleine reconstruction, les Etats-Unis ont facilement dominé Cuba lors de leur double confrontation (7-0 et 4-0) mais ont connu plus de difficultés face aux Canadiens (défaite 2-0 et victoire 4-1). En demi-finale, les hommes de Berhalter se sont défaits du Honduras (0-1) la semaine passée grâce à une réalisation de l'ancien Rennais Siebatcheu. Entré en cours de jeu, le joueur passé par Reims a délivré sa sélection lors des prolongations. Dans cette sélection, on retrouve des éléments prometteurs comme le milieu de la Juventus Mckennie, l'ailier de Chelsea Pulisic, Reyna de Dortmund, le latéral du Barca Dest ou encore le portier de City Steffen.

De son côté, le Mexique a également souffert pour se qualifier pour cette finale puisque les hommes de Tata Martino sont passés par les tirs aux buts face au Costa Rica (0-0 score final). La Tri peut remercier son portier, l'expérimenté Ochoa, décisif dans cette rencontre. En phase de groupe, les Mexicains n'avaient connu aucun problème et avaient fait un carton plein face aux modestes sélections du Panama et des Bermudes. Tata Martino s'appuie sur des éléments expérimentés comme Moreno mais aussi sur le talent des Lozano, Corona ou Lainez. En revanche, le buteur attitré de la sélection Raul Jimenez est absent depuis sa lourde blessure avec Wolverhampton. Au milieu de terrain, Jonathan Dos Santos est aussi indisponible. Pour cette première finale de Ligue des Nations, on devrait voir comme lors des demies un match fermé avec moins de 3 buts dans la rencontre.