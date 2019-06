Pronostic Etats-Unis Chili : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Une nouvelle raclée donnée par les Etats-Unis face au Chili

Favorites de cette Coupe du Monde, les Américaines ont frappé fort pour leur premier match. Les Etats Unis ont atomisé la modeste sélection de Thaïlande (13-0, victoire record dans un Mondial féminin) avec une Alex Morgan en feu (auteure de 5 buts et 3 passes décisives). Les Américaines ont surtout accéléré après la pause (10 buts inscrits), leur puissance physique ayant fait la différence en deuxième mi-temps. Idéalement partie, la sélection de Jillian Ellis devrait confirmer face aux Chiliennes. Le bilan récent des Etats-Unis est incroyable avec 7 victoires consécutives (dont 6 clean sheet) pour 36 buts inscrits et 3 buts encaissés (face à l’Australie).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Chili n’est clairement pas sur la même dynamique puisque la sélection n'a remporté qu'1 seule rencontre sur les 14 dernières qu'elle a disputées. Lors de leur premier match de ce Mondial, les Chiliennes ont longtemps tenu tête aux Suédoises avant de craquer en fin de match. Ces Chiliennes ont affronté par deux fois les Américaines l’an passé en amical pour deux défaites 3-0 et 4-0. A l'image lors du match précédent des deux équipes, nous voyons les Etats-Unis s’imposer tranquillement et marquer plus de buts en 2e mi-temps face à une sélection chilienne qui a craqué dans le dernier quart d’heure face à la Suède.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Etats-Unis Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !