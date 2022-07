Pronostic Etape 19 : Analyse, cotes et prono du match du Tour de France

Une étape pour sprinters

Comme attendu, la 18e étape a été particulièrement animée par les candidats au Maillot jaune. Comme souvent depuis le Tour de France, les favoris n'hésitent plus à attaquer de loin, quitte à se retrouver isolé. Cette dernière étape pyrénéenne était certainement la dernière opportunité pour Tadej Pogacar de combler une partie de son retard avant le chrono de samedi. Le Slovène a lancé plusieurs offensives en ascension mais aussi en descente, l'une d'elle l'a même poussé à la chute. Attendu par un Vingegaard fair-play, les deux hommes se sont expliqués dans la dernière bosse finale vers Hautacam. Bien épaulé par Sepp Kuss toute la journée, le danois a retrouvé Wout van Aert dans les derniers kilomètres de l'ascension. Le rythme imposé par le Blege a d'abord décroché son coéquipier américain puis le Maillot Blanc Pogacar. Vingegaard a ensuite conclu le travail collectif de la Jumbo-Visma en remportant l'étape et confortant son Maillot Jaune à quelques jours de l'arrivée à Paris.

Après ce passage éprouvant dans les Pyrénées, le peloton va disputer une 19e étape qui devrait se régler au sprint. Avec peu de difficultés, ce tracé devrait permettre aux équipes des sprinters de contrôler la course pour s'expliquer à Cahors. A ce petit jeu, un homme fait figure de grand favori, le belge Wout van Aert. Exceptionnel depuis le début du Tour, WVA a de nouveau joué son rôle d'équipier lors de l'étape d'Hautacam. Le Maillot Vert est tellement impressionnant qu'il pourrait remporter les 3 dernières étapes. Ses principaux rivaux seront Jasper Philipsen, qui a décroché son 1er succès sur le Tour à Carcassonne et qui a fait plusieurs places d'honneur. Le Belge semble être l'un des sprinters les plus en forme de cette dernière semaine. Il ne faut pas oublier également les Mads Petersen, Groenewegen ou Jakobsen.