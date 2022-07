Pronostic Etape 18 : Analyse, cotes et prono du match du Tour de France

Bis repetita à Hautacam

La 17e étape du Tour de France nous a offert un superbe scénario avec des rebondissements, des échappées attendues et un superbe duel entre les deux premiers au classement général. Si l'attaque de Thibaut Pinot était envisageable au regard du tracé, celle de Romain Bardet dès le col d'Aspin était nettemment plus surprenante. En effet, l'Auvergnat avait connu une journée sans le mardi et a montré tout son panache en partant de loin pour au final décrocher une 4e place qui lui a permis de remonter à la 6e place au général. Privée de Rafael Majka, l'équipe UAE n'a pas changé son plan de marche et a essayé de mettre la pression sur la Jumbo-Visma. Le superbe travail effectué notamment par l'américain McNulty devait servir à Pogacar pour lancer la grande offensive face au Maillot Jaune. Ce dernier montre chaque jour qu'il contrôle parfaitement l'événement. Le danois a été tout proche de l'emporter mais a été finalement dépassé par le slovène qui avait là un terrain propice à ses qualités. Le tracé de la 18e étape, légèrement plus long, nous promet de nouveau une belle bataille entre les favoris. La formation UAE devrait tenter de contrôler la course pour permettre à son leader de remporter l'étape et de reprendre des secondes à Vingagaard. La journée de jeudi nous offre des ascensions mythiques avec le Col de l'Aubisque, le col de Spandelles et enfin la montée sur Hautacam. Ce parcours devrait nous offrir un mano à mano entre Vingegaard et Pogacar. Sur ce type de montée plus régulière, le danois pourrait trouver un terrain favorable pour engranger des secondes supplémentaires avant le chrono de samedi, où Pogacar devrait pouvoir récupérer du temps. Le coureur danois peut compter sur un Sepp Kuss qui finit fort le tour de France. Si une échappée devait aller au bout, on devrait retrouver les habituels Geschke, Pinot, Ciccone ou Madouas, animateurs des étapes de montagne.