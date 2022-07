Pronostic Etape 17 : Analyse, cotes et prono du match du Tour de France

Un duel Pogacar - Vingegaard

La première étape pyrénéenne qui a amené le peloton dans le Pyrénées a vu le canadien Hugo Houle s'imposer à Foix devant le français Madouas. Ce dernier confirme ses bonnes dispositions dans cette fin de tour. Cette 16e étape propice aux échappées a vu plusieurs coureurs loin au général se lancer dans un long raid qui a souri au coureur d'Israël Premier Tech. Du côté des favoris, Tadej Pogacar a de nouveau attaqué Jonas Vingegaard, qui a su parfaitement défendre son maillot jaune. Le slovène a en revanche perdu un élément important puisque l'espagnol Marc Soler, malade, a fini hors délai. L'Auvergnat Romain Bardet a lui aussi connu une journée délicate avec 3 minutes de perdues sur les principaux favoris. Si la 16e étape était propice à une échappée avec un final en descente, le tracé de la 17e s'annonce super exigeant avec le Col d'Aspin, la Hourquette d'Ancizan, le col de Val Louron-Azet et la montée finale sur Peyragudes. La dernière ascension nous réserve notamment un passage à près de 16% qui pourrait être décisive pour la victoire. Cette étape courte s'annonce intense puisque Pogacar et son équipe ont montré qu'ils étaient prêts à attaquer tôt. Cependant, les Jumbo-Visma ont plutôt bien réagi lors des dernières étapes avec un Sepp Kuss qui monte en puissance et qui pourrait être un formidable coéquipier pour Vingegaard. Le danois a pour le moment su contenir les attaques de Pogacar et s'attend à être mis de nouveau sous pression lors des deux prochaines étapes. UAE devrait vouloir contrôler la course pour permettre à son leader de s'imposer et d'empocher des secondes de bonification. Ce type de tracé avec de forts pourcentages devrait lui convenir. Le vainqueur du Tour lors des deux dernières années part favori, mais devrait avoir Vingegaard dans les pattes. Le danois va certainement vouloir accroître son avance avant le contre la montre de samedi. Si une échappée venait à arriver au bout, les Caruso, Martinez, ou Pinaut pourraient avoir leur mot à dire.