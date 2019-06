Pronostic Estonie Irlande du Nord : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Irlande du Nord peut prolonger sa bonne série en Estonie

Après avoir participé à l'Euro 2016 durant lequel ses supporters ont marqué les esprits, l'Irlande du Nord n'était pas de la fête lors de la Coupe du monde en Russie l'année dernière. Par contre, les Britanniques ont eu beaucoup de mal lors de la Ligue des Nations où ils n'ont pas pu se défendre dans une poule relevée où étaient présent la Bosnie-Herzégovine et l'Autriche. En revanche, les Nord-Irlandais ont débuté leurs campagne de qualifications pour l'Euro 2020 de la meilleure des façons en s'imposant à 2 reprises. Ils ont d'abord dominé l'Estonie justement (2-0) puis ont dominé la Biélorussie (2-1), ce qui leur permet de pointer actuellement en tête du groupe C au nez et à la barbe de l'Allemagne et des Pays-Bas, les grosses nations de cette poule.

Mais les Nord-Irlandais n'ont pas encore joué ces grosses nations. Aussi, s'ils veulent de nouveau participer au prochain Euro, ils savent qu'ils doivent absolument faire le plein face aux "petites nations" de ce groupe comme l'Estonie. Celle-ci s'est d'ailleurs classée à la dernière place de son groupe de Ligue C de la Ligue des Nations derrière la Finlande, la Hongrie et la Grèce et a montré ses limites malgré une dernière victoire sur une équipe grecque privée de nombreux cadres. Ce succès était d'ailleurs seulement le 2ème des Estoniens en deux ans. Aussi, face à une équipe d'Irlande du Nord tout de même plus talentueuse et globalement plus habituée du haut niveau, l'Estonie devrait de nouveau s'incliner, comme à l'aller.