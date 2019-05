Pronostic Espérance Tunis Wydad Casablanca : Analyse, prono et cotes de la finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique

L’Espérance de Tunis peut réécrire l’histoire face au Wydad Casablanca

Champion en titre, l'Espérance de Tunis affronte dans le cadre du match retour et dans un stade Olympique de Radès bouillant le Wydad Casablanca. Les Tunisiens ont ramené un bon nul de Rabat (1-1) à l'aller et sont en position de force pour s'imposer. Les supporters de l'EST ont toujours en mémoire le match retour face à Al Alhy de la saison passée, qui avait offert le titre aux hommes de Chaabani. Anice Badri sera une nouvelle fois le joueur à suivre, lui qui avait été buteur à Radès face à Al Alhy l'an passé. L'Espérance reste sur 6 victoires consécutives à domicile. Si les Marocains du WAC Casablanca ne sont pas résignés et se déplacent pour réussir un coup, les hommes de Benzarti (vainqueur de la LDC africaine avec l'Espérance en 1994) connaissent cependant des difficultés en déplacement et restent sur 7 matchs sans victoire à l'extérieur. Lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, le Wydad ne s'est jamais imposé hors de ses bases. A l'aller, l'ailier El Haddad s'est montré à son avantage et sera la menace principale pour les défenseurs espérantistes. Pour ce match retour, l'Espérance, poussé par son bouillant public et toujours très fort à domicile, peut s'imposer et signer le doublé en Ligue des Champions africaine.