Pronostic Espanyol Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Espanyol enchaine face à Elche

Promu cette saison après avoir passé une seule saison en 2nde division, l'Espanyol réussit un excellent retour qui devrait lui permettre de pouvoir se maintenir. La formation barcelonaise occupe actuellement la 11e place du classement avec 10 points d'avance sur le premier relégable, Alaves mais aussi sur son adversaire du soir, Elche. Après une entame de Liga laborieuse avec 5 journées sans la moindre victoire, l'Espanyol s'est montré très régulier dans ses performances et fait d'ailleurs partie des rares équipes à avoir battu le Real Madrid (2-1). Pour sa dernière sortie en championnat, le club catalan a réussi un joli coup en dominant Valence à Mestalla (1-2) avec une nouvelle réalisation de Raul de Tomas. L'international espagnol a inscrit sa 9e réalisation de la saison. Le week-end dernier, l'Espanyol a souffert en Coupe du Roi pour se défaire de la formation de Ponferradina (1-1, victoire aux tirs aux buts). Au prochain tour, le club barcelonais affrontera le vainqueur du duel entre Saragosse et le FC Séville.

En face, Elche lutte pour son maintien en liga. L'an passé, les Franjiverdes avaient réussi à se maintenir in extremis dans l'élite du foot espagnol et se retrouvent déjà sous pression dans cette nouvelle saison. En effet, les partenaires de l'ancien marseillais Benedetto occupent la 17e place avec le même nombre de points que le 1er relégable, Alaves. Lors des 11 dernières journées de championnat, Elche n'a remporté qu'une seule rencontre face à Cadix (3-1), qui est actuellement avant-dernier au classement. Après avoir enregistré deux revers consécutifs face à Valence (2-1) et le FC Barcelone (3-2), Elche a pris un point face à une équipe de Grenade amoindrie (0-0). Pour cette affiche qui clôture la 20e journée de Liga, l'Espanyol devrait faire un grand pas vers le maintien en s'imposant face à une formation d'Elche pas au mieux.