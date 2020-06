Pronostic Espanyol Alaves : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Alaves prend au moins 1 point chez l'Espanyol

L'Espanyol Barcelone est en grand danger cette saison. Le deuxième club le plus populaire de la capitale Catalogne est dernier du classement général avec 20 points au compteur après 27 journées. Un contraste saisissant pour cette équipe rayonnante la saison dernière et qualifiée pour l'Europe. Avec une seule victoire au compteur à la maison de toute la saison (contre Majorque début février), la situation des hommes d'Abelardo n'est pas étonnante. Avant la pause, les Barcelonais avaient perdu deux matchs importants à Osasuna (0-1) et à Valladolid (1-2) dans la quête du maintien, avec un match nul à domicile face à l'Atlético Madrid entre les deux.

En face, Alavés est également moins fringuant que la saison précédente. Néanmoins, avec 7 points d'avance sur la zone rouge, le plus dur pourrait avoir été fait. Cette situation relativement confortable, les coéquipiers de Lucas Perez l'ont bien mérité grâce à une très bonne entame de l'année civile 2020. Depuis la nouvelle année, le Deportivo n'a perdu que deux fois (Majorque et Villareal) et avant la pause, le finaliste de la Coupe UEFA 2001 avait battu Bilbao (2-1) avant de tenir en échec Levante et Valence. Sur 3 matchs sans défaite avant la coupure, Alaves devrait reprendre avec au moins un match nul chez un Espanyol qui galère à domicile.