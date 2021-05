Pronostic Espagne U21 Croatie U21 : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de l'Euro Espoirs

L’Espagne U21 assure face à la Croatie Espoirs

L'Espagne est réputée pour la qualité de ses équipes de jeunes, elle est d'ailleurs une des 2 sélections qui a le plus remporté ce championnat d'Europe (5 victoires, comme l'Italie, dont le dernier Euro en 2019). Pour atteindre la phase finale de l'Euro, les Espagnols ont survolé leur groupe en terminant avec 10 points d'avance sur le 2, la Macédoine du Nord. Sur son parcours, la Roja a décroché 9 victoires pour un nul en Israël. Arrivé à Budapest dans la peau d'un des favoris, l'Espagne a assumé son statut en remportant son groupe devant l'Italie. Solides les Espagnols n'ont encaissé aucun but face à la Slovénie (3-0), la République Tchèque (2-0) et l'Italie (0-0). Cette sélection regorge de talents puisque l'on retrouve Diaz du Milan AC, Villar de la Roma, Gil d'Eibar ou Riqui Puig du FC Barcelone. De son côté, le talentueux Pedri a été convoqué par Luis Enrique pour participer à l'Euro avec les A.

En face, la Croatie a connu un parcours plus compliqué pour atteindre la phase finale de l'Euro. En effet, la sélection au Damier a terminé en 2position de son groupe derrière la République Tchèque, mais devant la Grèce ou l'Ecosse. En revanche, les Croates ont réalisé une excellente première partie de phase finale en finissant 2d'un groupe extrêmement relevé avec le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Les Croates ont décroché leur qualification grâce à une meilleure différence de buts par rapport aux Anglais. Néanmoins, la Croatie semble inférieure à une Espagne qui devrait décrocher sa place en demi-finale.