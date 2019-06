Pronostic Espagne U21 Belgique U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Une Espagne U21 à réaction ace à la Belgique Espoirs !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Espagne - Belgique :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvent considérée comme un épouvantail dans les catégories jeunes et en particulier lors de l’Euro U21 qu’elle a remporté en 2011 et en 2013 et où elle a atteint la finale en 2017, l’Espagne a totalement manqué son entrée en lice dans cette édition en s’inclinant face à l’Italie qui évolue à la maison après avoir ouvert le score (défaite 3-1). Pourtant, la Roja s’est facilement hissée en tête de son groupe de qualification où étaient présent l’Irlande du Nord, la Slovaquie, l’Islande, l’Albanie et l’Estonie avec un bilan de 9 victoires et 1 défaite. De plus, elle avait très bien préparé le tournoi en remportant ses 2 matchs amicaux disputés face à la Roumanie (1-0) et l'Autriche (3-0) et elle dispose dans ses rangs de nombreux joueurs aguerris à l’image de Fabian Ruiz (Naples), Ceballos (Real Madrid), Fornals (Villarreal), Soler (Valence) et Oyarzabal (Real Sociedad).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la jeune génération belge semble bien moins forte que celle qui est dans la fleur de l’âge actuellement en A. Jackers (Genk), les Cools (Club Bruges) et Faes (Ostende), les milieux Lukebakio (Düsseldorf), De Sart (Saint Trond) Bastien (Standard Liège), Leya Iseka (Toulouse) ou encore Mbenza (Huddersfield) sont les cadres de cette sélection qui a elle aussi raté son entrée en lice en s’inclinant contre la Pologne (3-2). Mais contrairement à celle de l’Espagne, cette défaite ne semble pas être un accident au regard de ses derniers résultats. Les Diablotins ont en effet perdu leurs 3 de leurs 4 dernières rencontres disputées contre la Roumanie (3-3), le Danemark (3-2), la France (3-0) et donc la Pologne. Bien au-dessus sur le papier, l'Espagne U21 devrait s'imposer.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne U21 Belgique U21 encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !