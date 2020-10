Pronostic Espagne Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

L’Espagne sur sa lancée face à la Suisse

Eliminée dès les huitièmes de finale du dernier Mondial, l'Espagne a opéré un rajeunissement de la sélection. La Roja s'est tranquillement qualifiée pour le prochain championnat d'Europe en terminant en tête de son groupe, devant la Suède. Pour la reprise de la Ligue des Nations en septembre, les Espagnols ont réussi à accrocher un nul au bout du temps additionnel en Allemagne (1-1). La sélection de Luis Enrique a ensuite facilement disposé de l'Ukraine avec un doublé de Sergio Ramos et surtout avec le 1er but en sélection de la pépite Ansu Fati (4-0). Le jeune barcelonais réalise un excellent début de saison avec son club et devrait avoir du temps de jeu lors de rassemblement. Luis Enrique déplore, par contre, l'absence de son maître à jouer Thiago Alcantara. Le nouveau joueur de Liverpool a été testé positif au Coronavirus et manquera ce choc. En milieu de semaine, l'Espagne a disputé une rencontre amicale au Portugal qui s'est soldée sur un bon match nul (0-0).

De son côté, la Suisse a été présente lors des dernières différentes grandes compétitions internationales. La Nati s'appuie sur une génération intéressante avec les Rodriguez, Xhaka, Shaqiri, Sommer ou Schär. Présente en France en 2016, la Suisse s'est inclinée en huitième de finale en Russie face à la Suède. Sur leur lancée, les hommes de Petkovic se sont qualifiés pour la phase finale de la 1re Ligue des nations dont ils ont fini 4e. Lors du dernier rassemblement, la Nati s'est inclinée en Ukraine (2-1) avant de décrocher un nul à domicile face à l'Allemagne (1-1). Les partenaires de Xhaka se sont inclinés à domicile en amical face à la Croatie (1-2) en milieu de semaine.