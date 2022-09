Pronostic Espagne Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Espagne enchaîne face à la Suisse

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, la sélection espagnole a retrouvé des couleurs comme en atteste ses derniers résultats. En effet, demi-finaliste du dernier Championnat d’Europe, laavait également atteint la finale de la dernière édition de la Ligue Des Nations face à la France. Facilement qualifiée pour le prochain Mondial, la bande à Enrique est toujours invaincue dans ce groupe de LDN. En effet, après avoir connu une entrée laborieuse avec deux matchs nuls face au Portugal (1-1) et contre la République Tchèque (2-2), l’Espagne a passé la vitesse supérieure en disposant de la Suisse (0-1) et de la République Tchèque (2-0). Ces résultats lui permettent d’occuper la tête du groupe avec une seule unité d’avance sur le Portugal. En s’imposant ce samedi, l’Espagne ferait un grand pas vers le Final 4. Au niveau de l’effectif, Luis Enrique a largement renouvelé l’équipe avec l’incorporation de nombreux jeunes. Le technicien espagnol profite également de l’excellente forme du Real Madrid et du travail de Xavi au FC Barcelone. La Roja s’appuie désormais sur les Simon, Garcia, Alba, Busquets, Llorente, Gavi, Pedri, Rodri, Morata ou sur les Parisiens Sarabia et Soler. Au rayon des absences, on peut signaler que Laporte et Thiago sont blessés.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Suisse fait partie de ces sélections régulièrement présentes dans les compétitions internationales. En revanche,a du mal à passer un pallier. Elle en fut tout proche à l’Euro 2020 mais elle s’était inclinée lors des tirs aux buts en quart de finale face à …l’Espagne après avoir sorti les Bleus. Depuis, les Suisses ont brillamment assuré leur place au Mondial 2022 en remportant leur groupe devant le champion d’Europe italien. Les débuts en Ligue des Nations ont en revanche été désastreux avec 3 revers face à la République Tchèque (2-1), le Portugal (4-0) et l’Espagne (0-1). Lors de la dernière journée, les partenaires de Granit Xhaka ont relevé la tête pour prendre le meilleur sur le Portugal (0-1). Malgré cette réaction, la Suisse occupe toujours la dernière place du groupe. La Nati s’appuie sur la génération des Sommer, Schar, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Freuler ou Seferovic, tous présents pour ce rassemblement. A la fois solide et joueuse, et à domicile, l’Espagne devrait encore battre la Suisse comme à l'aller et faire un pas vers le Final 4.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(292€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espagne Suisse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !